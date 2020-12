Noël est désormais passé mais la magie opère toujours ! En cette période de fin d’année, les initiatives solidaires se multiplient pour apporter un peu de baume au cœur des personnes les plus fragilisées. À Mons, Luckas Gueret et Denis Zaitsev ont décidé de mettre leur temps libre au service de la bonne cause. Ce samedi, ils ont organisé une distribution de biens aux personnes sans domicile fixe de Mons et des environs.

C’est devant leur établissement l’Arnak, situé sur la place du Marché aux Herbes, que les deux gérants se sont installés ce samedi. "Les commerces sont fermés depuis plusieurs mois maintenant, nous avons tous un peu mal au cœur", expliquent les deux amis, sans pour autant se laisser abattre. "En cette période de Noël, nous avions envie de faire quelque chose, de faire plaisir à ceux qui en ont besoin."

De la nourriture – notamment des sandwichs garnis – seront ainsi offerts, en plus de vêtements collectés grâce à la générosité des citoyens. "Nous espérons pouvoir faire plaisir à un maximum de personnes, disons entre 100 et 150. Nous avons annoncé l’action sur les réseaux sociaux et nous sommes allés à la rencontre des SDF de Mons ces derniers jours afin de les inviter à venir nous voir. Ce n’est cependant pas réservés aux Montois, tous ceux qui sont dans le besoin peuvent venir."

Précisons que les deux indépendants peuvent compter sur le soutien de Mehdi Hamouchi, un Ghlinois qui s’était illustré lors du premier confinement en apportant son aide aux plus démunis et qui souhaite ouvrir sa propre association. L’opération est évidemment organisée dans le parfait respect des mesures sanitaires en vigueur en cette période de crise.