Les dossiers sont transmis au Parquet qui ne plaisante pas avec le coronavirus.

Les comportements à adopter pour endiguer la propagation du coronavirus sont encadrés par deux arrêtés ministériels. On le sait par exemple, certains magasins et établissements doivent fermer, les rassemblements sont interdits, les déplacements limités au strict nécessaire…

Dans la Cité du Doudou, les consignes sont bien suivies, nous confie le chef de corps de la police Mons-Quévy. "Quand des personnes ne respectent pas les mesures, nos agents privilégient l'information et la sensibilisation", explique Jean-Hubert Nicolay. "Il y a eu une dizaine de PV pour le moment. Dans ces cas-là, ce n'était pas un problème de compréhension des consignes, mais vraiment des preuves de mauvaise volonté."

Les dossiers sont transmis au Parquet. Les amendes peuvent aller de 200 à 4000 euros. Comment la Justice gère-t-elle ces cas, sachant qu'elle manque déjà de moyens à la base et que les mesures de confinement perturbent le fonctionnement habituel?

Pour le Procureur du Roi de Mons, les priorités sont établies en fonction de la situation. "Si la police intervient pour un rassemblement sur la Grand-Place de Mons, les personnes seront identifiées. Les convoquer pour des auditions à tour de rôle dans les 15 jours, monter un dossier complet dans les trois semaines et les faire comparaitre devant le tribunal serait assez compliqué évidemment", indique Christian Henry. "Mais quelqu'un qui se trouverait dans un groupe un jour, puis encore le lendemain et le surlendemain, on ne lui proposera pas une transaction de quelques centaines d'euros. Ce sera direction le tribunal correctionnel avec une peine pouvant aller jusqu'à 6 mois d'emprisonnement."

De même, certains délits qui pouvaient sembler plus anodins en temps normal deviennent prioritaires dans le contexte actuel, avec une sévérité accrue. "Habituellement, le vol de dizaines voire de centaines de flacons de gels désinfectants ou de masques par exemple relèverait du vol simple. Mais au regard de la situation, il y aura des circonstances aggravantes qui feront que l'auteur d'un tel délit se retrouvera très rapidement devant le tribunal correctionnel", poursuit le procureur du Roi. "Autre exemple, constaté ailleurs: des personnes se baladant dans un supermarché et qui crachent sur des pains. C'est un délit qu'on pourrait poursuivre avec une peine allant jusqu'à 5 ans de prison."

Bref, pour le procureur du Roi, la priorité des dossiers et la lourdeur des peines sont évaluées en fonction de la situation, le respect des responsabilités sociales étant de mise.