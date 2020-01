Une situation qui n'inquiète pas IDEA. L'intercommunale assume d'être en avance sur son temps.

Sur le papier, le projet ne manque pas d'atouts. Le zoning est idéalement situé, en bordure d'autoroute à Mons, dans le cœur du Hainaut. À un jet des aéroports de Charleroi, Lille, Bruxelles ou Liège, sans oublier le port d'Anvers, la région fait déjà les beaux jours de la logistique. Mais le principal argument du zoning Geothermia, c'est l'eau chaude de son sous-sol. Elle offre du chauffage sans émission de CO2 pour les bâtiments et peut appuyer de manière naturelle des processus de production. Un argument de poids, à l'heure où de plus en plus d'entreprises aspirent à montrer leur respect de l'environnement.

Pourtant, près de trois ans après son inauguration, le zoning Geothermia n'accueille qu'une seule entreprise, Façozinc. De l'herbe verte s'étend à perte de vue sur le reste du site. Comment expliquer ce manque d'activité sur un zoning qui devrait logiquement taper dans l'œil des investisseurs? "Tout d'abord, nous avons longtemps senti les effets de la crise financière et économique de 2008", indique Geneviève Finet, directrice des infrastructures économiques d'IDEA. "Alors que nous vendions 20 ha de terrain par an, nous étions tombés à 5 un moment donné. La situation était meilleure l'année dernière, j'espère que ça va se maintenir. Mais ça reste difficile à prévoir, car nous sommes dépendants de la conjoncture économique."

Par ailleurs, si le profil atypique du zoning fait son principal atout, il peut aussi se révéler être un frein. "Nous ne pouvons pas accueillir n'importe quelle entreprise", poursuit Geneviève Finet. "C'est la Région wallonne qui fixe les conditions et on ne peut pas par exemple accueillir des entreprises qui font de la vente au détail. De plus, le processus de fabrication peut s'appuyer sur la géothermie qui fournit de l'eau chaude à 70°. Mais pour une entreprise qui aurait besoin de vapeur, ce n'est pas possible évidemment. Enfin, élaborer un permis d'urbanisme n'est déjà pas toujours évident pour un entrepreneur. Intégrer le facteur géothermique en prime rend les choses encore plus compliquées. Mais pour que les investisseurs ne bloquent pas sur cet obstacle, notre bureau d'études se charge de cet aspect."

L'intercommunale se veut sereine. Si le zoning n'accueille qu'une entreprise aujourd'hui, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Le projet est en avance sur son temps et la situation devrait évoluer. "C'était déjà comme ça avec Garocentre. Nous croyions à l'essor de la logistique dans les années 70 et ça s'est avéré payant. Idem pour le Parc Initialis. Il n'y avait pas d'investisseurs privés au départ. Aujourd'hui, nous accueillons des entreprises comme Google et Microsoft. Le zoning est rempli à tel point que nous devons l'étendre. Pour le zoning Geothermia, nous devons penser à ce que pourra être le territoire à l'horizon 2050 et prendre les devants", conclut la responsable d'IDEA.