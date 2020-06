Des cérémonies en comité restreint pourront être suivies sur la télé locale.

Ce week-end, les Montois devaient investir par milliers le centre-ville pour vivre leur traditionnelle Ducasse. Hélas, l'épidémie du coronavirus a eu raison de ce grand rassemblement festif.

Les amoureux du folklore pourront tout de même se plonger dans l'ambiance du Doudou. Samedi à 20 heures pour la descente de la Châsse ou dimanche à midi pour le Lumeçon, des évocations seront en effet diffusées en direct sur Télé MB. On parle bien ici d'évocation. Des acteurs du folklore, des autorités communales et religieuses seront ainsi réunis en comité restreint pour des cérémonies inhabituelles. À situation exceptionnelle…

Ces évocations seront-elles l'unique occasion de vibrer pour le folklore en 2020? Lorsque les autorités montoises ont annoncé l'annulation du Doudou en juin, l'idée d'organiser la Ducasse en octobre a été évoquée si les conditions sanitaires le permettent. Du côté de la Ville, on nous indique que l'option est toujours sur la table, mais qu'il est évidemment impossible pour l'instant de prendre une décision. Tout peut arriver d'ici là. Mais commentant le recul actuel de l'épidémie du covid-19, bon nombre d'experts pointent le caractère potentiellement saisonnier du virus. Il y a donc un risque que l'épidémie se manifeste plus fortement cet automne, compromettant un Doudou en octobre. Raison de plus pour se brancher sur Télé MB ce week-end.