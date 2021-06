Certaines œuvres du musée vont prendre vie à travers un jeu qui invite à la réflexion.

Et si les œuvres d'art au sein du musée prenaient vie? À Mons, ce n'est pas un nouvel opus de la saga popularisée par Ben Stiller qui se prépare, mais ça pourrait y ressembler, en quelque sorte. En partenariat avec le Musée des Beaux-Arts de Tournai, le BAM planche en effet sur un projet de visite en réalité augmentée qui promet de vivre une expérience gaming cross media. Une première en Belgique.

"Nous avons travaillé avec Art In, une jeune start-up qui fait du multimédia, pour développer une application qui va permettre de mêler le réel et le virtuel", explique Xavier Roland, directeur du Pôle muséal de la Ville de Mons. "Le Grand Chronophage et ses sbires, sous forme de fantômes, vont littéralement sortir de certaines œuvres des musées de Mons et Tournai. Ils vont y voler des objets qu'il faudra retrouver. Il y a aura donc une sorte de chasse au trésor au cours de laquelle il faudra récupérer des indices."