Depuis le début de la crise sanitaire, la Ville de Mons travaille activement auprès de ses commerçants et du secteur de l’HoReCa afin de les aider au mieux. Deux nouvelles initiatives vont venir s’ajouter à celles déjà mises en place. Une formation en visioconférence sur le protocole terrasse aura lieu ce jeudi 29 avril à 18h. Un nouveau concept, "Le Cabaret des amis", va également voir le jour. Il proposera un dîner-spectacle virtuel en soutien aux secteurs culturel et de l’HoReCa ce samedi 1er mai.

Le projet de formation pour le secteur Horeca était présenté en mars dernier par la Fédération Horeca Hainaut au bourgmestre de Mons, Nicolas Martin. Dans un premier temps, ce projet portait sur la réouverture totale du secteur Horeca. Toutefois, suite à l’annonce du Codeco, la formation de ce jeudi portera uniquement sur le protocole terrasse. Une formation sur le protocole intérieur sera quant à elle prévu dans le courant du mois de mai.

La formation aura lieu en vidéo conférence (Zoom) ce jeudi 29 avril 2021 à 18h00. Elle sera annoncée sur la page Facebook de la Ville ainsi que sur celle de la Fédération Horeca Hainaut permettant ainsi aux retardataires de s’y inscrire. Le mot d’accueil sera assuré par Nicolas Martin, bourgmestre de Mons, et Luc Marchal, Président de la Fédération HoReCa Hainaut. Le protocole sera quant à lui prononcé par Pierre Poriau, Secrétaire Général de la Fédération HoReCa Wallonie.

"Chaque participant a été contacté afin d’en connaître le profil et de l'inscrire soit au premier module, soit au second voire même aux deux", précise Nicolas Martin. "C’est plus de 40 établissements montois qui ont répondu présent à cette proposition de formation. Il est d’ailleurs encore possible de s’y inscrire."

Le Cabaret des Amis se déroulera quant à lui ce samedi 1er mai. Il a été mis en place par la société "Diagonale Productions", en collaboration avec certains humoristes qui participent notamment au Grand Cactus. Le concept, unique en son genre, proposera un dîner-spectacle virtuel, en soutien aux secteurs HoReCa et culturel.

Le fonctionnement de cette initiative est simple : en commandant un menu, entrée-plat-dessert au prix unique de 30€, auprès d'un restaurateur local participant à l'action, les clients recevront un lien pour visionner de chez eux ce spectacle intitulé "Le Cabaret des Amis". Le retrait des menus se fera uniquement le jour du spectacle, pour être sûr que la Bière des Amis et le flyer avec le code spectacle se trouvent bien sur place au moment des enlèvements. Les humoristes participants au cabaret seront : Isabelle Hauben, James Deano, Kody, Martin Charlier et Freddy Tougaux.

L'action sera totalement gratuite pour les commerces participants puisque l’entièreté des dépenses ont été prises en charge par la Ville de Mons. Les établissements participants sont : L'Envers, le Saint-Germain, Les Gribaumonts, La Cervoise et Mbar'A'Kaly.