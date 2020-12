Quelques mois après l'arrivée de Primark, c'est un autre enseigne internationale qui va s'installer dans le piétonnier de Mons. L'enseigne de prêt-à-porter néerlandaise G-Star va prendre ses quartiers dans un bâtiment stratégique, attractif et fraîchement rénové situé à la jonction de la rue de la Chaussée et de la rue des Fripiers (l'ancien Mexx).

"Il s’agira de l’un de ses plus grands magasins dans le Benelux (plus de 900 m2)", précise Nicolas Martin, le bourgmestre de Mons. "Malgré la crise et ses conséquences économiques, la politique de redynamisation du centre-ville porte ses fruits. La fréquentation du piétonnier a fortement augmenté cette année, l’ouverture de commerces indépendants permet d’élargir progressivement son offre commerciale et cela se ressent sur son attractivité auprès des enseignes internationales."

L’ouverture est prévue pour la fin du mois de février ou le début du mois de mars 2021.

© DR