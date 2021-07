Le personnel soignant n'entend pas capituler. Voilà un petit temps que les actions se multiplient pour dénoncer le manque de moyens et d'effectifs. Déjà soumis à rude épreuve, les héros de la crise sanitaire sont sur les rotules et ne voient pas le soleil pointer à l'horizon.

Le 17 juin, le personnel soignant avait déjà manifesté sur la Grand-Place de Mons pour faire part de son ras-le-bol. Le 15 juillet, six hôpitaux entreront en grève, dont le CHU Ambroise-Paré. "Nous revendiquons les promesses non tenues du gouvernement", explique un infirmier. "Travaillant moi-même aux soins intensifs, je constate chez mes collègues de réanimation ainsi qu'à l'étage qu'une vague de fatigue et de peur commence à s'installer. Il est donc de notre devoir d'interpeller le gouvernement pour nous faire entendre."

Le personnel soignant veut faire entendre son désarroi et espère pouvoir compter sur le soutien de la population.