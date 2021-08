Le rendez-vous est fixé ce dimanche, dès 10 heures et jusqu’à 18 heures au Waux Hall. La Ville de Mons, via la Coordination Accueil Temps Libre, invite en effet les citoyens à participer à sa traditionnelle journée du temps libre. Ils auront l’opportunité de profiter d’une septantaine de stands "extrascolaires" et d’ainsi découvrir les nombreuses activités auxquelles peuvent s’adonner les jeunes et les enfants sur le territoire montois.

"La question de l’accueil extrascolaire est devenue un véritable enjeu de société", commente Catherine Houdart (PS), échevine en charge de l’extrascolaire. "Permettre aux parents de faire s’articuler vie familiale et vie professionnelle, garantir un accueil de qualité pour les enfants, assurer leur bien-être et leur épanouissement sont les objectifs visés par notre politique communale en matière de jeunesse."

Afin de répondre au mieux aux besoins des familles, cette journée proposera aux enfants de 3 à 12 ans des démonstrations et des initiations à un large choix d’activités. Des activités de qualité, diversifiées et accessibles tant géographiquement que financièrement. Toutes les disciplines proposées par les structures extrascolaires présentes sur Mons seront représentées : danses (classique, hip hop, capoeira, urbaine, …), arts martiaux (taijiquan, judo, tae kwon do, soo bahk do, …), cours de gymnastique et de gymnastique rythmique sportive, cours de mini tennis, activités de plongée, initiation aux diverses disciplines de l’athlétisme, techniques de cirque, ateliers musicaux, rugby, badminton, parcours d’obstacles et d’agilité BMX et VTT, et pour les plus petits, éveil à la danse et éveil musical.

Des animations seront également proposées par les bibliothèques communales. En parallèle, les enfants pourront profiter de châteaux gonflables, d’un mur d’escalade, de sculptures de ballons, d’ateliers de bricolage et de grimages, de trampolines,… Mais aussi un jeu de piste avec, à la clé, trois bons d’une valeur de 50 euros à faire valoir sur une activité extrascolaire ou un stage. Enfin, un goûter "malin" sera offert aux enfants dès 16h00. L’entrée et les animations sont gratuites. Une restauration à consommer sur place ou à emporter est possible.