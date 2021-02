Pour les Montois qui s'intéressent à la politique de leur ville, les ordres du jour des conseils communaux étaient assez sommaires jusqu'il y a peu. Par souci de transparence et de participation citoyenne, le collège communal avait donc décidé de publier conjointement les annexes du conseil communal, des documents reprenant plus en détail les sujets qui seront débattus par les élus.

La démarche a essuyé quelques revers, mais elle semble désormais bien implantée dans la Cité du Doudou. Mieux, dès à présent, les Montois peuvent consulter ces fameuses annexes sur un tout nouveau site, plus accessible et plus pratique.