La victime a tenté de fuir mais a été poursuivie par une dizaine de personnes.

C’est une altercation particulièrement violente qui a éclaté dans la nuit de mardi à mercredi à hauteur de la bien connue friterie Bily, au niveau du marché aux herbes de Mons donc. Pour des raisons qui devront encore être déterminées, le ton est monté entre une personne et un groupe composé d’une dizaine d’individus. Sentant probablement que les choses allaient mal tourner, la première a tenté de fuir.

Sans succès, malheureusement. La victime a été poursuivie par le groupe d’une dizaine de personnes et finalement rattrapée. Des coups lui ont été portés, "à l’aide de couteaux et de tessons de bouteille" notamment, précise le parquet de Mons, en charge de l’affaire. La victime a été blessée et opérée ce mercredi matin. Les nouvelles sont plutôt rassurantes puisque le parquet indique que ses jours ne sont pas en danger.

À ce stade, les auteurs n’ont pas encore pu être identifiés. Les devoirs d’enquête sont en cours pour les interpeller et faire la lumière sur cette violente agression. Le parquet n’a communiqué aucun renseignement sur la victime. Mais cette dernière semble avoir pu compter sur une bonne étoile, compte tenu du déferlement de violence dont elle a fait les frais.