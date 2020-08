Après une phase de sensibilisation, la police va passer à l'action pour les récalcitrants.

Depuis le 25 juillet, le port du masque est obligatoire dans l'intramuros montois ainsi que dans les zones fortement fréquentées comme les parcs, les parkings des centres commerciaux ou la zone de loisirs du Grand Large.

De manière générale, la consigne est bien respectée, même s'il reste quelques récalcitrants. "Il reste environ 10% qui ne respectent pas le port du masque là où c'est obligatoire", relate Benoît Lheureux, directeur des opérations de la police Mons-Quévy. "La grande majorité respecte donc la règle, mais ça veut dire également que si on se promène en ville, on va croiser une personne sur dix qui ne porte pas son masque. On observe par ailleurs depuis les fortes chaleurs un certain relâchement, notamment au Grand Large."