Les enfants de 3 à 15 ans seront accueillis par une équipe d'animateurs.

Du lundi 20 au vendredi 31 juillet, une plaine de vacances un peu particulière ouvrira ses portes du côté de Ghlin. Elle sera réservée aux enfants porteurs d’un handicap. Cette plaine de vacances adaptée se déroulera au sein du bâtiment du Service d’Accueil de Jour "Les Liserons", totalement adapté à l’accueil des personnes handicapées, à Ghlin. Mais attention : seuls 16 enfants maximum pourront être accueillis en raison du contexte sanitaire.

Une équipe d’animation compétente a été engagée pour ces deux semaines. Celle-ci se compose d’un chargé de mission, d’une coordinatrice et de sept à neuf animateurs/trices en fonction du nombre d’enfants accueillis. Les enfants pourront s’adonner à de nombreuses activités tenant compte de la spécificité de leur handicap et des potentialités de chacun : des activités artistiques, des activités musicales, des ateliers de cuisine, des promenades nature, etc.

La mise en place de cette plaine permet de rencontrer les besoins d’activités extrascolaires non satisfaits de plusieurs enfants aux besoins spécifiques âgés entre 3 et 15 ans. Elle est organisée chaque été depuis 2008, sous l'impulsion de l’échevinat de la jeunesse de la Ville de Mons et la Province de Hainaut via le Centre Provincial d’Enseignement Spécialisé de Ghlin (CPESM).