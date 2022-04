Ce jeudi matin, les élèves scolarisés à l’école du Futur à Mons ont eu droit à un accueil un peu particulier : une haie d’honneur de poubelles contenant 42,5 kg de déchets.Il s’agit de la masse de déchets qui ont été ramassés hors des poubelles...en 7 jours ! "Avant les congés, on a demandé aux techniciennes de ramasser les déchets à terre, dans les classes, les toilettes et de les stocker. Depuis mardi, on n’a plus rien nettoyé et certains élèves ont remarqué qu’il faisait plus sale. Mercredi, on a trié tous ces déchets et on a fait le compte. L’idée était de susciter un petit électrochoc ce 21 avril, journée de la Terre", explique Sébastien Mielcarek, coordinateur pédagogique.

Pour beaucoup d’élèves, ces déchets ne sont pas les leurs. "Ils pensent que s’il y a des déchets à terre, c’est qu’ils sont tombés d’une poubelle. Mais en fait c’est l’inverse, ces déchets n’ont jamais été mis à la poubelle" explique Hélias Lheureux, élève de 6e année qui a participé à l’opération de sensibilisation.

Papier, bout de gomme, bic, feuille d’aluminium, cannette...On trouve de tout. "Individuellement, on se dit : ce n’est pas grave si je fais tomber quelque chose de ma poche. Mais s’il y a 500 élèves dans une école, ça peut vite faire beaucoup", reprend Hélias.



© U.P.

Cette opération coup de poing vise à faire prendre conscience aux élèves de la saleté qu’ils produisent, au détriment de l’hygiène. "On a calculé que ça prenait presque une heure par jour aux techniciennes de surface pour les ramasser". Du temps perdu pour autre chose : "on pourrait nettoyer nos classes plus souvent car on n’arrive pas à tout faire du matin.", témoigne Cathy, technicienne de surface.

Sensibiliser au tri

Après avoir mis les élèves le nez dans leurs crasses, l’école a également voulu les sensibiliser au tri des déchets. Dans cette optique, une poubelle intelligente a été installée dans les locaux. On la doit à Carlos Kiala, qui a installé son atelier à Cuesmes. "J’ai créé ma start-up Neurogreen il y a quatre ans, sur le campus de la Helha, après m’être rendu compte que les déchets du campus, mis dans des îlots de tri, finissaient dans le même sac à l’incinérateur parce qu’il y avait trop d’erreurs de tri. Je me suis rendu compte que ce problème était généralisé et que la première chose à faire pour donner une seconde vie aux déchets était d’éduquer les personnes."

Carlos a donc créé une poubelle interactive : "l’utilisateur introduit son déchet et la poubelle lui donne l’information sur le déchet et le trie en fonction. On essaie d’automatiser l’interaction et l’éducation au niveau du tri." Comment ça marche ? "C’est de l’intelligence artificielle. Une photo du déchet est prise, couplée à une reconnaissance de poids. Ces deux informations sont comparées dans une base de données pour reconnaître le déchet et l’envoyer dans le bon bac."

L’école du Futur est la première école belge à être équipée de ce système. Qui permettra peut-être d’enfin inculquer le tri des déchets, loin d’être automatique dans bien des têtes.