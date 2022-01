Depuis plus de deux ans, la crise sanitaire chamboule le quotidien des élèves et complique parfois drastiquement les apprentissages. Entre les cours en distanciel et les fermetures ponctuelles de classe, mieux vaut disposer d’une bonne capacité d’adaptation. Pour épauler les étudiants en difficulté, l’Athénée Royal Marguerite Bervoets propose désormais une remédiation et aide par les pairs.

"Dans le cadre du plan de pilotage, nous travaillons à améliorer, intensifier, diversifier les aides et les remédiations", souligne le directeur de l’établissement, Sébastien Geerts. "C’est donc quelque chose qui était prévu indépendamment de la crise, mais ça tombe plutôt bien. Des heures de remédiation sont structurellement prévues pour les élèves du premier degré mais plus par la suite. Lorsque c’est possible, nous tentons malgré tout d’aménager des moments d’aide."

Ce qui n’est pas toujours évident. "Les enseignants ne sont pas toujours disponibles et pourtant, le nombre de demandes est important. La crise a compliqué les choses et certains élèves ont accumulé du retard dans l’apprentissage de certaines matières. Nous avons lancé la remédiation par les pairs il y a peu mais ça fonctionne déjà très bien, les retours sont très positifs." Et l’initiative est bénéfique pour toutes les parties.

"Pour les élèves, c’est une façon d’être mis en confiance car ils ne se retrouvent pas seuls face au professeur, des élèves sont à leur côté et les aident. Pour les élèves-volontaires, les bénéfices pédagogiques sont indéniables. Ils réexpliquent la matière, la fixent plus durablement dans leur esprit. C’est un beau phénomène de solidarité et c’est du win-win." Les remédiations sont proposées dans différentes matières, notamment mathématique, néerlandais et anglais.

Une remédiation en sciences devrait également être proposée très prochainement. "Nous avons déjà une quinzaine d’élèves-bénévoles qui se sont fait connaitre auprès des professeurs de mathématique et d’anglais. Dans tous les cas, notre objectif principal, c’est que les élèves qui ont besoin d’aide la demande et que cela soit le moins contraignant possible", ajoute encore le directeur. Les remédiations sont organisées sur le temps de midi.

L’initiative se poursuivra tout au long de cette année et fera in fine l’objet d’une évaluation par l’ensemble des parties prenantes.