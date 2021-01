La mutation du quartier Fariaux se poursuit à Mons. Le promoteur Delzelle, associé à Thomas&Piron, est en train de faire sortir de terre son Clos des Artistes en lieu et place de la ZACC 25.

Pour rappel, le destin de ce site à l'abandon a été décidé en 2013 par la Ville de Mons et confirmé par le ministre Henry en 2015, ouvrant la voie à un vaste projet immobilier comprenant 7 immeubles, des parkings sous-terrain et à l'air libre, des voiries et une esplanade publique ainsi qu'une liaison cyclopiétonne officiant comme colonelle vertébrale de ce nouveau quartier. C'est le Clos des Artistes. Le projet est tronçonné en plusieurs phases. La première a été lancée en 2016 et a déjà vu s'ériger deux immeubles, tandis qu'un troisième est en chantier.