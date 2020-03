L'an dernier, cela n'avait pu se faire, faute d'inscriptions suffisantes.

L’engouement n’avait pas été au rendez-vous l’an dernier, il le sera peut-être cette année. Dans le cadre de la rentrée académique 2020-2021, l’athénée provincial Jean D’Avesnes de Mons étendra son programme de formations en proposant une nouvelle section en technicien de l’environnement. Une filière qui sera lancée pour la toute première fois dans la province mais qui s’apparente déjà à un choix d’avenir.

L’an dernier, trop peu d’élèves s’étaient s’inscrits. Si bien qu’ouvrir cette nouvelle section n’avait pas été possible. "J’ai le sentiment qu’au départ, beaucoup auraient pu s’inscrire mais ne savaient pas vraiment à quoi cela correspondait", explique Pascal Lafosse, député provincial en charge de l’enseignement. "Nous allons davantage renforcer la communication autour de ce projet afin que tous sachent ce qu’il en est."

Concrètement, il s’agit d’une filière à vocation scientifique qui s’adresse aux élèves de 5e et 6e technique de qualification. "Elle est orientée sur la protection et la gestion des milieux urbains et ruraux, l’aménagement du territoire, l’amélioration du cadre de vie, l’étude des écosystèmes, l’écologie, la recherche autour de la faune et la flore et les techniques de laboratoire. C’est très complet, très poussé."

Alors que des actions en faveur du climat et pour la protection de l’environnement se multiplient, proposer une telle formation a tout son sens. "Elle s’inscrit dans un projet d’école global, axé sur le mieux vivre et le bien-être. L’athénée propose par exemple déjà une section horticulture qui permet de bénéficier de produits en circuits-courts. Nous sommes persuadés que ces nouveaux agents en environnement trouveront du travail dès leur sortie des études."

L’année académique 2020-2021 sera-t-elle la bonne pour le lancement de cette section ? Le député y croit en tout cas dur comme fer.