Une nouvelle option ouvrira au sein de l'établissement dès la rentrée de septembre.

Si certains élèves de l'Ecole du Futur, à Mons, auront l'opportunité de reprendre progressivement les cours dès le 18 mai (les rhétos puis les 1re et 2e années secondaires le 25 mai), tous les autres ne remettront plus les pieds à l'école avant le mois de septembre. Et cette rentrée 2020 se fera avec une nouvelle corde à l'arc pédagogique de cet établissement du centre-ville montois. Une option théâtre apparaît en effet au programme de l'école.

Dispensée depuis de nombreuses années à l’Athénée provincial Jean d’Avesnes, cette option est en réalité transférée à l’Ecole du Futur. Elle sera accessible dès la 5e année de l’enseignement général et donnera des ouvertures vers l'enseignement supérieur. "Notre école a toujours porté de nombreux projets théâtraux, nos grilles comportent déjà des heures et des activités complémentaires sont régulièrement organisées au sein de l’école et à l’extérieur", commente Sébastien Mielcarek, coordinateur pédagogique.

Depuis plus de 20 ans, l’École du Futur développe en effet des activités théâtrales durant et hors les heures de cours. Il était donc dans la logique d'effectuer ce transfert depuis l'Athénée Jean d'Avesnes. Cette section est basée sur les aspects pratiques des arts de la parole et du théâtre avec cours d’orthophonie, d’éloquence, de déclamation, d’art dramatique, corps et voix ou d'histoire du théâtre.

Avec l’ouverture de l'option cinéma depuis la rentrée 2019, cette formation donnera assurément naissance à de chouettes projets. Sans doute une expérience commune lors du Festival International du Film de Mons où les élèves se rendent chaque année afin de produire des émissions radio retransmises en live sur Facebook. "Cela ne fera que renforcer la démarche artistique", assure Sébastien Mielcarek.