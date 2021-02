À Mons, l'asbl Brise le silence vient en aides aux femmes victimes de violences sexuelles. Mais l'association connait des difficultés et pourrait disparaître faute de subsides. Des démarches ont été entreprises pour sortir de l'épineuse situation. L'association peut en outre compter sur de nombreuses marques de soutien.

L'artiste Angelica Petteno vient ainsi de mettre aux enchères à la St' Artgallery une encre au profit de l'asbl Brise le silence. "Quand elle a vu que notre asbl était en difficulté, elle a réagi avec cette mise en vente", explique Pascale Urbain, présidente de l'association. "Nous étions déjà entrées en contact pour la journée de l’abolition des abus sexuels contre les enfants, le 18 novembre. Chaque année, j'appelle à l'action pour mettre en avant cette journée, en allumant une bougie ou en écrivant un texte par exemple. Angelica Petteno avait réalisé une encre à cette occasion et c'est cette œuvre qui est aujourd'hui mise en vente."

Ce n'est pas la seule marque de soutien pour Brise le silence. "Nous avons reçu plus de 90 dons. C'est parfois juste un euro symbolique, parfois des dons plus importants. Ça nous aide à tenir en attendant des subsides structurels qui seront nécessaires à notre survie. Nous devrions avoir des nouvelles de la Fédération Wallonie-Bruxelles d'ici une quinzaine de jours. En attendant, nous ne fonctionnons qu'avec des bénévoles et ce n'est pas évident, car nous n'avons jamais eu autant de demandes que maintenant. Nous croisons donc les doigts pour que les promesses de subsides se concrétisent."