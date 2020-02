La Cité du Doudou accueille en avril un festival d'humour transfrontalier. La soirée d'ouverture sera diffusée sur RTL-TVI.

Il y avait Montréal, Montreux, Rochefort ou encore Marrakech. Désormais, il faudra aussi composer avec Mons et Aulnoye-Aymeries. Du 2 au 5 avril, les deux villes accueillent en effet le LOL2 Festival, un événement transfrontalier placé sous le signe de l'humour.

Cette grande première prend ses racines à Waterloo où en 2017, Gérard Pullicino, célèbre producteur français à qui l'on doit notamment Taratata, lançait le Waterlol. "En 2020, nous avons décidé de nous réinventer en innovant encore plus et en proposant un festival d'humour transfrontalier", explique Gérard Pullicino. "Nous espérons que ceux qui ont aimé Waterlol adoreront le LOL2 Festival. En tout cas, nous les attendons toujours."

Et pour l'occasion, les organisateurs ont littéralement mis les petits plats dans les grands. Avec tout d'abord, une affiche particulièrement soignée. Les planches du Lotto Mons Expo et du théâtre Léo Ferré à Aulnoye-Aymeries verront ainsi défiler Alex Vizorek, François Pirette, Jérôme de Warzée, Laura Laune, Cécile Djunga, Bigard et Rutten, Anne Roumanoff, Haroun ou encore Jean-Luc Lemoine. La liste est loin d'être exhaustive.

Le festival démarrera par ailleurs par une soirée de gala au Lotto Mons Expo qui sera diffusée sur les antennes de RTL-TVI chez nous, ainsi que Paris Première, W9 et Teva chez nos voisins français. De plus, le festival aura son Lol Comedy Club en accès libre au Lotto Mons Expo. Entre la LOL Arena et le LOL Théâtre, et entre deux spectacles de la programmation, le public pourra découvrir les meilleures jeunes pousses de l'humour. Les plus brillants se produiront sur la scène du LOL Théâtre le dimanche 5 avril à 15 heures pour le Tomorrow LOL, un spectacle unique et gratuit, mais sur invitation. Ces invitations seront distribuées en partenariat avec la Ville de Mons et les commerçants du centre-ville.

Notons enfin que les tickets sont déjà disponibles en prévente sur le site du festival ou à l'Office du Tourisme de Mons. Et pour les plus impatients, le samedi 14 mars de 15 à 17 heures, un podium sera installé dans le piétonnier de Mons. Kosh et d'autres jeunes talents s'occuperont de cette première mise-en-bouche gratuite avec Kostia à la baguette, le maître de cérémonie du LOL Comedy Club.