Créés pour préserver et mettre en valeur des territoires ruraux habités à forte densité, les parcs naturels associent plusieurs communes pour mettre en place notamment des projets de développement durable. Objectif: ménager la flore et la faune remarquables que ces territoires abritent. Dans notre région, le parc naturel des Hauts Pays regroupe ainsi les communes de Honelles et de Quévy dans leur totalité, ainsi que des parties des communes de Quiévrain, Dour, Colfontaine et Frameries. Et bientôt Mons?

La Cité du Doudou s'est en effet portée candidate pour intégrer le parc naturel. Peut-être pas en totalité, mais au moins pour ses villages de la couronne verte qui sont justement limitrophes du parc des Hauts Pays. On pense à Harveng, Nouvelles, Harmignies ou encore Saint-Symphorien.

La cotisation montoise devrait tourner entre 20.000 et 30.000 euros. Et pour faire quoi? "Le parc naturel est un outil intéressant pour porter des projets qui valorisent l'environnement naturel et le développement durable, développer des activités ludiques et pédagogiques ou encore mener un travail de gestion et de prévention des inondations", explique le bourgmestre Nicolas Martin. Les démarches avaient déjà été initiées lors de la précédente mandature. Une étude préalable devra définir s'il y a un intérêt pour le parc naturel des Hauts Pays de voir Mons rejoindre la bande. Ce dont ne doute pas Nicolas Martin. Mais il espère que la procédure ira plus vite qu'annoncé. Il faudrait en effet attendre cinq ans pour voir Mons rejoindre le parc.

Lors du conseil communal, Mons en Mieux s'est opposé à cette adhésion. Le groupe d'opposition ne comprend pas trop l'intérêt de voir la Cité du Doudou rejoindre un parc naturel qui, comme son nom l'indique, porte essentiellement sur les Hauts Pays. Surtout, Opaline Meunier indique avoir eu des contacts avec des représentants de communes faisant partie du parc. Et selon la conseillère, il y aurait des craintes de voir Mons faire la pluie et le beau temps en fonction de son poids au sein du parc.

Le bourgmestre Nicolas Martin s'est dit fort surpris de voir "un élu montois justifier un refus par le fait que cela va trop défendre les intérêts de la Ville de Mons." Une remarque qui a débouché sur une nouvelle passe d'armes, les conseillers de Mons en Mieux estimant que le bourgmestre, par ailleurs président de l'assemblée, sortait de son rôle en commentant le vote d'une formation politique. À plusieurs reprises, le ton est monté lors du dernier conseil communal. Mais précisons que Georges-Louis Bouchez était absent cette fois-là.