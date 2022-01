Le point commune entre les crevettes de la mer du Nord et les sapins d'Ardenne? Récoltés chez nous, ils partent en Chine pour revenir transformés au bercail. Un des effets de la mondialisation. Impitoyable pour l'écologie. Mais aussi pour la filière du bois en Belgique qui souffre de la concurrence asiatique ou étasunienne.

Aussi, lors du prochain conseil communal, Vincent Crépin (Ecolo) déposera une motion visant à soutenir la filière locale du bois. "On pourrait se demande quel rôle peut jouer Mons dans un tel dossier, ce n'est pas une ville située en pleine forêt", sourit le conseiller Ecolo. "Mais il ne faut pas oublier que le CPAS possède une forêt de 1700 hectares du côté de Florenville. L'ancien bourgmestre d'Harmignies, Victor Dejardin, l'avait léguée en 1898."

Profitant d'un arrêté wallon qui permet aux communes de vendre 15% de leurs grumes de bois en appel d’offres restreint aux scieries locales, Vincent Crépin invite donc le CPAS à systématiquement saisir cette possibilité de vente pour assurer aux scieurs wallons un approvisionnement à un prix juste et ainsi, maintenir la viabilité de leur entreprise.

"Le système actuel présente un non-sens écologique. Durant toute sa vie, le bois stocke chez nous du carbone. Mais l'effet est complètement annulé si ça part ensuite par containers vers la Chine ou les États-Unis. Ça présente par ailleurs un non-sens économique, car ce système entraîne des pénuries de bois pour nos scieries. Plus de la moitié des scieries wallonnes ont disparu en une quinzaine d'années. Et le jour où il n'y aura plus de scieries wallonnes, nous n'aurons plus aucun contrôle sur le prix du bois qui sera complètement fixé à l'étranger. Même le CPAS de Mons peut donc jouer un rôle pour lutter contre les difficultés économiques que rencontre notre filière locale", conclut Vincent Crépin.