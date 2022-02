Les effets de la crise sanitaire se sont fait ressentir à plusieurs niveaux et particulièrement dans les soins de santé. Eux aussi mobilisés, les étudiants infirmiers ont dû s’adapter à une situation inédite et difficile à vivre, jonglant entre les cours et les heures de stage sur le terrain. Ceux-ci seront mis à l’honneur ce vendredi, puisque la Reine Mathilde viendra à leur rencontre sur le campus montois de la Haute École Provinciale de Hainaut Condorcet.

La Reine prendra connaissance des répercussions de la pandémie sur l’organisation des cours mais aussi sur les technologies utilisées pour maintenir les apprentissages. "Cette visite est une belle reconnaissance pour nos étudiants et nos enseignants, qui ont été assez peu mis en évidence ces deux dernières années alors qu’un travail titanesque a été mené pour assurer leur présence dans les hôpitaux et les institutions de soins", souligne Nathalie Schumacher, directrice du département de santé publique à Condorcet.

"Nous n’avons pas souhaité nous disperser et avons donc prévu une visite en trois temps. Le premier consiste en une brève présentation de l’institution, qui a pour spécificité d’être dispatchée le long de la dorsale wallonne. Le second abordera la crise du point de vue des étudiants, des enseignants et finalement des actions de solidarité qui ont été mises en œuvre pour venir en soutien au secteur des soins de santé."

Quatre ateliers pratiques, illustrant l’utilisation de nouvelles technologies en période de crise, seront également présentés à la Reine. "Il s’agit par exemple d’un cours d’anatomie sur tablette, d’outils de simulation permettant aux étudiants de se mettre dans la peau d’une personne âgée et de vivre ses difficultés : une vision trouble, des tremblements, des acouphènes,… Un atelier mère-enfant est également prévu car de nombreuses mamans se sont retrouvées seules en salle de naissance."

Enfin, l’aide médicale urgente sera abordée. "Nos élèves s’initient aux situations critiques sur des mannequins haute-fidélité avant de rejoindre les services d’urgence, qui réclament des compétences particulières." La Reine ayant manifesté le souhait de s’entretenir avec les étudiants et leurs enseignants, une table ronde clôturera la visite. "Nous sommes dans un secteur qui nécessite énormément d’heures de stage avant de décrocher son diplôme."

Et la crise a rendu ces stages particulièrement compliqués. "En soins infirmiers par exemple, 2300 heures doivent être prestées au chevet du patient. Si ce n’est pas le cas, l’étudiant n’obtiendra pas son diplôme, même s’il a réussi tous ses cours théoriques. Pour y parvenir, nos jeunes ont dû travailler les week-ends, renoncer à leurs vacances, prester des pauses plus longues,… Ils n’ont pas démérité, que du contraire !"

Des sacrifices qui ont payé, tous les étudiants remplissant les conditions ayant pu être diplômés. Mais pareille situation ne peut plus durer. Un retour à la stabilité est donc plus que souhaité.