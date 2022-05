U.P.

Le vignoble de Franck Van den Bulke prend forme à Saint-Symphorien et Harmignies.

Cherche volontaires pour planter 16 000 pieds de vigne en une semaine, c’est l’annonce passée par Franck Van den Bulke sur les réseaux sociaux. En pleine reconversion professionnelle, L’agriculteur de Saint-Symphorien a pour projet de cultiver un vignoble suivant les principes de l’agroforesterie, afin de se passer de l’usage de pesticides. Arbres fruitiers, haies...ont déjà été plantés sur sa parcelle située à proximité du cimetière militaire de Saint-Symphorien.

Cette semaine, il franchira un nouveau stade dans la concrétisation de son projet, baptisé "La Voix des Mêlés". Après des semaines de retard, ses plants de vigne arrivent enfin : ce sont 16 000 plants qui débarquent d’un coup, et pour lesquels il faudra rafraîchir les racines avant de les planter. Frank ne va pas faire ça tout seul et via les réseaux sociaux a lance un appel aux volontaires. "J’ai besoin de petites mains pour recouper les racines, c’est un travail « cool » car assis", rassure-t-il. Le futur viticulteur prévoit trois jours de recoupe, du 5 au 7 mai.

Dans la foulée, il entamera la phase de plantations, qui s’étalera du 9 au 15 mai. Là aussi, l'appel est lancé. Plusieurs volontaires ont déjà répondu à l’appel,