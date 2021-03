Cette année, le thème des Journées du Patrimoine met les femmes à l'honneur. Et à Mons, ce sera l'occasion de découvrir la collégiale à travers Sainte-Waudru et les chanoinesses. Le week-end du 11 et 12 septembre, l'asbl Sainte-Waudru propose en effet une visite sur les traces de ces femmes d’exception qui ont marqué l’Histoire du VIIe au XXIe siècle.

La durée de la visite est prévue pour une heure environ et l'entrée est gratuite. Les groupes seront limités à 20 personnes avec port du masque obligatoire, sauf modification des règles sanitaires d'ici là. L'entrée est gratuite, mais il est nécessaire de réserver sa venue. Et il nous revient que l'annonce suscite déjà un certain engouement.