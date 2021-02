La DH vous en parle depuis 2017 et il faudra encore patienter pour en goûter l’aboutissement. Mais le Mont des Anges se dessine de plus en plus précisément. Les premières vendanges ont été effectuées en septembre dernier et l’effervescent élaboré selon la méthode champenoise se dégustera en 2022.

En attendant, le vignoble lance une campagne de crowdfunding. "Nous mettons déjà en vente des packs de bouteilles...