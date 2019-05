Un an plus tard, le drame recèle toujours ses parts d’ombre. Pour tenter de faire la lumière, le parquet de Mons va procéder à une reconstitution.

Cette évolution dans l’enquête est devenue possible à la suite de l’extradition du chauffeur de la camionnette, un Irakien livré par le Royaume-Uni à la Belgique le mois dernier. " La reconstitution aura lieu avant le début des grandes vacances ", indique Ignacio de la Serna, procureur général de Mons. " C’est un élément important de l’instruction. En effet, l’enquête balistique n’a pas pu déterminer si le tir du policier était volontaire ou pas. La juge d’instruction qui a ordonné la reconstitution espère pouvoir avancer sur cet aspect-là du dossier. "

Il va donc falloir revivre les événements survenus dans la nuit du 16 au 17 mai 2018 sur l’autoroute E42, à hauteur de Nimy-Maisières. Problème, l’autoroute est en travaux. Et l’aire, théâtre du drame, a été démolie. " La reconstitution aura lieu ailleurs ", indique le procureur général.

Pour l’avocate des parents de Mawda, la reconstitution n’était pas ardemment désirée. " Les parents s’y plieront si le parquet le demande, mais ça va être horrible pour eux de devoir revivre ces événements ", indique Me Benkhelifa. " De plus, on a perdu la trace des témoins. Certains avaient été placés en centre fermé, d’autres avaient reçu un ordre de quitter le territoire. La reconstitution risque de se résumer à une confrontation entre le chauffeur et le policier, qui aurait sans doute suffi. "