On reste sous la barre des 10 nouveaux cas quotidiens.

Ce lundi, les chiffres communiqués quotidiennement, commune par commune, par le SPF Santé publique restent stables. Depuis désormais sept jours consécutifs, ils restent sous la barre des 10. Le bilan quotidien fait en effet état de neuf nouveaux cas dans la région de Mons-Borinage. Le nombre total de cas confirmés depuis le début de l’épidémie est désormais de 1799. Un chiffre à relativiser puisqu’il ne tient pas compte des guérisons enregistrées depuis.

Les neuf nouveaux cas signalés au cours de ces dernières 24 heures sont à répartir entre les communes de Frameries (+2), Hensies (+2), Jurbise (+1), Mons (+2) et Colfontaine (+2). Il faut cependant toujours relativiser ces données officielles. D’une part parce que le déconfinement se poursuit et que ses effets ne se feront sentir que d’ici une dizaine de jours. D’autre part parce que ces chiffres ne sont pas le reflet exact de la situation de la propagation du coronavirus en Belgique même si, désormais, le dépistage se fait plus facilement pour les malades présentant des symptômes.

Il est donc évident que le coronavirus est largement plus présent en Belgique que ce que les chiffres du SPF décrivent. Néanmoins, s'agissant du seul état des lieux officiel chiffré d'une situation qui évolue au jour le jour, nous estimons important de continuer à relayer cette information, qui doit toutefois être relativisée.