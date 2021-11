Après le grand succès rencontré en 2019, les Montois se réjouissaient de pouvoir accueillir à nouveau la parade de Noël de RTL le 22 décembre. Hélas, en raison des nouvelles mesures sanitaires, RTL a annoncé que l'événement était annulé.

"On se doutait bien, après les décisions du CODECO de mercredi, que ça devenait compliqué", réagit le bourgmestre de Mons, Nicolas Martin. "La parade draine des milliers de spectateurs. Or, imposer le port du masque et surtout le CST sur un parcours aussi long, c'était mission impossible. Nous sommes déçus évidemment que la crise sanitaire nous rattrape, mais nous espérons pouvoir remettre le couvert pour une prochaine édition."

Pour son premier passage à Mons en 2019, la parade de Noël avait attiré quelque 70.000 spectateurs. Ce succès avait conduit de façon inédite RTL à revenir une deuxième fois d'affilée dans la Cité du Doudou, l'événement étant passé à la trappe en 2020. Il faudra donc faire aussi une croix sur 2021. Avec un peu de chance, la parade reviendra dès l'année prochaine.

En attendant, il y a toujours Mons Cœur en Neige prévu du 4 décembre au 7 janvier. Et pour le bourgmestre, pas question d'annuler le marché de Noël. "On se réjouit d'avoir été précurseur et d'avoir anticipé le CST pour Mons Cœur en Neige", indique Nicolas Martin. "Nous n'imaginions pas organiser un tel événement qui attire des centaines de milliers de personnes sans CST. Nous avions donc annoncé qu'il serait d'application sans attendre les indications du CODECO. Là où d'autres villes se demandent comment elles vont s'adapter à la dernière minute, nous avons déjà mis les choses en places pour cet événement qui demande beaucoup d'organisation et de travail préparatoire. Il y aura une seule entrée et une seule sortie, avec une société de gardiennage pour contrôler le CST."

Le port du masque vient tout de même s'ajouter aux mesures à mettre en place. "C'est un peu plus compliqué dans la mesure où il y a des stands qui proposent des boissons et des produits de bouche. La règle sera le port du masque partout et tout le temps, sauf pendant la consommation sur place. On compte sur la bonne volonté des clients et des chalands. Et les forces de l'ordre seront également présentes pour s'assurer que tout se passe bien."

La Bavière et, plus près de chez nous, les communes de Colfontaine et de Quiévrain viennent d'annuler leurs marchés de Noël. À Mons, la conférence de presse qui devait détailler le programme des festivités était prévue ce vendredi. Elle a été reportée d'une dizaine de jours. Mesure de précaution en attendant un éventuel tour de vis du CODECO? "Le report de la conférence de presse est simplement lié à une question d'agenda. Et je ne pense pas que le gouvernement compte interrompre des événements tels que ceux-là, alors qu'ils nécessitent presque un an de préparation et engagent contractuellement les artisans et les métiers horeca qui occupent les chalets. Dans un mois et demi, le marché de Noël sera terminé. Le gouvernement a des projections des chiffres de la pandémie, il a dû prendre ses dispositions en conséquence", conclut Nicolas Martin.