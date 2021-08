Décimé à la fin du siècle dernier, le paysage des salles obscures reprend des couleurs. Depuis quelques années, on voit des cinémas de quartier fleurir dans les grandes villes. Et Mons pourrait suivre la tendance.

Le bourgmestre Nicolas Martin voudrait voir en effet un troisième cinéma ouvrir ses portes en centre-ville, aux côtés du tout nouveau Plaza Arthouse Cinema et du complexe Imagix situé en périphérie. "J'aspire à ce qu'on puisse retrouver une implantation cinématographique avec une programmation plus commerciale que le Plaza en centre-ville", précise Nicolas Martin. "Les cinémas sont des lieux qui drainent beaucoup de monde, ils permettent de faire vivre l'horeca, renforcent la vie nocturne et font vivre des quartiers."