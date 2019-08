Les occupants du mobil-home ont été blessés.

Un impressionnant accident a eu lieu ce jeudi matin du côté de Nimy. Vers 10h45, un camping-car et un camion se sont percutés à la rue de la Lanterne, juste à côté des magasins Hubo et Colruyt. Le mobil-home s'est retrouvé couché sur le flanc a été sérieusement touché tandis que le camion, qui transportait des produits alimentaires, a fait une sortie de route. Le conducteur du poids lourd est parvenu à freiner juste avant le fossé.

Selon les pompiers de Mons, intervenus sur place, l'occupant du camion a été blessé légèrement. Ceux du camping-car, en revanche, ont été plus sérieusement touchés. Il s'agit d'un couple et de leurs deux enfants. Ils ont été emmenés en ambulance et hospitalisées. Le pronostic vital de deux personnes serait encore engagé, selon la police montoise qui a indiqué qu'une manœuvre du camion, qui a fait une sortie de route, serait à l'origine de l'accident

L'accident a aussi créé d'importants embarras de circulation dans le secteur. Plusieurs kilomètres de file sont à déplorer vers Ghlin ou vers Obourg, via la route industrielle. Rappelons que ce tronçon fait partie du dispositif de déviation mis en place durant le chantier de l'E19/E42 entre Jemappes et Obourg. La densité de circulation y est donc particulièrement importante.