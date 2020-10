Ils ont monté un dossier argumenté pour s'opposer à l'installation des 41.508 panneaux.

Les projets de parcs de panneaux photovoltaïques pullulent ces derniers temps dans la région. Mais il y en a un qui inquiète particulièrement des riverains. À Nimy, une demande de permis a été introduite par le promoteur flamand Perpetum Energy pour installer 41.508 panneaux et six cabines associées sur un terrain situé à la chaussée Brunehaut.

L'enquête publique est en cours. Elle prendra fin le 2 novembre. Des riverains se sont associés pour s'opposer au projet. Ils ont monté un dossier reprenant tous leurs arguments et font circuler une pétition qui, en ligne, a recueilli plus de 160 signatures.

Plusieurs éléments inquiètent les riverains. Tout d'abord, le terrain où Perpetum souhaite installer ses panneaux, la Friche du Rissori, est repris comme site de grand intérêt biologique. En 2015, un consultant de la Région wallonne définissait la Friche du Rissori comme la "dernière grande étendue herbeuse constituant l’un des reliquats biologiques encore plus ou moins intacts de la Campine Hennuyère. Elle est le prolongement ouvert du complexe forestier Bois des Dames et Bois d’Hasnon au Nord." Il signalait également la présence de plusieurs espèces de plantes rares et endémiques ainsi que des vertébrés et invertébrés de valeur patrimoniale. Le consultant préconisait la mise en réserve naturelle du site.