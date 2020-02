La ducasse de Nimy version 2020, organisée le dernier week-end de septembre, aura une saveur très particulière. Elle se fera avec des géants tout beaux, tout neufs. Après plusieurs centaines d’heures de travail pour les bénévoles et les chefs de l’atelier de rénovation, Laurence et Christophe Stienon, les trois géants de la ducasse ont en effet pu retrouver une tête entièrement restaurée. Le résultat a été présenté ce samedi à la salle Calva de Maisières.

La vie et l'histoire de Paul, El Nimysien, P'tit Willy et Paulette, la Nymisienne, pourront donc perdurer encore quelques belles années. C'est en 1989 que le PAC (présence action-culturelle) Nimy décidait de créer le premier géant nimysien sur fond propre, Paul, El Nimysien. Monté sur un manche de brosse à l’origine, celui-ci a depuis bien évolué. Il a aussi été rejoint par P’tit Willy et Paulette.

Ensemble, ces ils ont permis la relance de la ducasse de Nimy avec un cortège d’une vingtaine de géants, fanfares et groupes folkloriques dans les rues du village autour d’eux. Avec le temps, les trois géants sont devenus de véritables ambassadeurs de Nimy grâce à leurs nombreuses sorties dans le Hainaut et le nord de la France.

En 2019, le PAC Nimy fêtait donc les 30 ans de Paul et décidait de faire une rénovation complète de ses trois géants en 2020. D'abord au niveau de leurs têtes mais aussi pour leurs structures et leurs tenues. Une première étape vient d’être franchie avec la rénovation des trois têtes. Le corps et les vêtements suivront dans les prochains mois pour que la petite famille de géants soit totalement rajeunie.