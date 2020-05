Les boutiques du centre-ville montois rouvrent leurs portes ce lundi matin.

Certes, il n'est pas question pour le moment de venir faire une vraie virée shopping, de passer son après-midi dans les magasins avec ses amis. Mais il s'agit tout de même d'une grande bouffée d'air frais pour les commerçants de Mons. Depuis ce lundi matin, tous les magasins du centre-ville (sauf quelques exceptions) ont pu rouvrir leurs portes après s'être préparés durant plusieurs jours.

Gel hydroalcoolique à l'entrée, port du masque obligatoire dans certaines enseignes, marquage au sol dans le magasin, restriction du nombre de clients à l'intérieur... Tout est mis en place pour assurer un maximum de sécurité pour chacun dans les boutiques. A l'extérieur, il sera plus compliqué de gérer le flux. La Ville de Mons a tracé un marquage ce lundi matin pour diviser le piétonnier en deux sens de circulation. Mais la gestion des files d'attente avec des repères au sol, à 1,5m de distance, n'a pas (encore) été prévue.

© SH

© SH



En revanche, le confort des clients pourra être augmenté avec l'ouverture du nouveau parking sous-terrain. Situé sous le Primark mais accessible par la rue Notre-Dame, ce parking (payant) peut accueillir jusqu'à 250 véhicules répartis sur quatre étages. Un accès direct vers le piétonnier y est prévu par la cage d'escalier ou l'ascenseur. Les visiteurs débouchent directement à côté du magasin Primark qui a ouvert ses portes ce lundi dans la plus grande discretion.

Il ne reste plus qu'à compter sur le civisme et le bon sens de la population afin de respecter les règles et ne pas envahir les rues dès le premier jour. Ce qui n'a malheureusement pas été le cas dans de nombreux endroits du pays...