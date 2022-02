C'est un gros projet immobilier qui est mis sur les rails à Mons. 337 logements pourraient sortir de terre sur des terrains situés au nord et au sud du domaine d'Epinlieu. La société de logements publics Toit&Moi s'est associée à Thomas&Piron pour accoucher du projet. La demande de permis vient d'être jugée recevable. Une enquête publique va donc pouvoir être lancée. "Nous espérons pouvoir commencer la construction cette année", précise Marc Darville, président de Toit&Moi.

C'est pratiquement un nouveau quartier qui va voir le jour à l'orée du Bois d'Havré. Le projet prévoit 129 maisons unifamiliales, 25 maisons kangourous regroupant chacune deux logements, une épicerie solidaire et 158 appartements répartis en 8 immeubles distincts. Il y aura en outre un parking sous-terrain de 62 places, des zones de stationnement en surface, des dessertes cyclo-piétonnes et carrossables, des aires de jeux, des espaces verts et même un skatepark.