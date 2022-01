Un recyparc commun pour Wasmuël et Jemappes? Le projet est évoqué depuis plusieurs années. S'il n'a pas avancé, il n'est pas abandonné pour autant, expliquait l'intercommunale Hygea dans nos colonnes la semaine dernière. En tout cas, si le nouveau recyparc est en stand-by, ce n'est pas à cause d'objections wallonnes.

Le député Jean-Pierre Lépine, a en effet interrogé la ministre de l'Environnement, Céline Tellier. Un exercice qu'il avait déjà effectué deux ans plus tôt. En 2020, le député et la ministre partageaient l'intérêt de voir un nouveau recyparc sortir de terre, alors que les deux situés actuellement à Wasmuël et Jemappes sont "petits, vétustes et problématiques", et "ne permettent plus d’offrir aux citoyens et au personnel ni le confort nécessaire ni une gestion optimale des flux", selon Jean-Pierre Lépine. Mardi, en commission parlementaire, le Quaregnonais a voulu s'assurer que la ministre soutenait toujours le projet et ne comptait pas le renvoyer aux calendes grecques.

Bonne nouvelle, pour Céline Tellier, les voyants sont vers depuis… 2020! "Suite à votre première question sur le sujet, j'avais interrogé mon administration sur une série de points techniques afin de pouvoir évaluer s’il y avait des points bloquants dans ce dossier. Après avoir eu un contact avec le directeur général d'Hygea au début du mois de décembre 2020, mon administration m'a rapidement transmis des éléments rassurants, notamment sur le fait que la collecte des déchets verts, des déchets encombrants et des déchets de bois pourrait se faire à même la dalle dans des logettes compartimentées, sans devoir recourir à des conteneurs métalliques", explique la ministre. "Il n'y avait donc pas d'objection de principe à ce que ce dispositif innovant proposé par Hygea puisse répondre aux conditions sectorielles relatives au parc à conteneur pour déchets ménagers, qui ont été définies notamment au niveau de l'article 18 de l'arrêté du Gouvernement du 26 août 2003. Dès lors, il n'y avait plus d'objections non plus, a priori, à ce qu'un taux de subventionnement de 70 % puisse être appliqué pour la création de ce nouveau recyparc."

Mais Céline Tellier explique que depuis lors, elle n'a pas été sollicitée pour une demande de permis ni pour une demande subsides. "La balle est donc dans le camp de l'intercommunale, si vous me permettez l'expression. Dès réception desdites demandes, mes services assureront, bien sûr, l'analyse des dossiers dans le dans les délais prévus par la réglementation et contacteront l'intercommunale pour obtenir des renseignements complémentaires si nécessaire", ajoute la ministre de l'Environnement.

Hygea a reconnu qu'elle n'avait pas du tout avancé sur ce dossier l'année dernière, la crise sanitaire ne facilitant pas les choses. Mais le projet reste d'actualité. Au moment d'introduire ses demandes, l'Hygea pourra compter sur des aprioris positifs de la ministre Céline Tellier. C'est déjà ça.