Dans deux semaines, le Festival international du Film de Mons reprendra ses quartiers dans la Cité du Doudou. Annulé en 2018, l’événement avait été remis sur pied dans l’urgence l’an denier avec un nouvel administrateur délégué à sa tête. Cette fois, Maxime Dieu a pu aborder la préparation du festival plus sereinement.

"Nous avions déjà donné une nouvelle impulsion au festival l’an dernier. Cette fois, nous avons pu avoir un cycle de travail complet pour préparer l’événement", explique Maxime Dieu. "Nous sommes toujours dans une phase de reconstruction qui se terminera avec le retour du Plaza Art."

Si la phase de reconstruction n’est pas encore terminée, les organisateurs ne se privent pas pour mettre en place des nouveautés. "Nous avons poussé la réflexion sur les piliers qui faisaient l’identité du festival", poursuit Maxime Dieu. "Il y a évidemment la thématique de l’amour qui est à présent explorée de manière plus large. Nous voulons aussi valoriser les films qui ne sortent plus dans les salles. Le festival mise ainsi davantage sur la découverte que sur les avant-premières et se pose comme une alternative à la grande distribution. De plus, même si cela reste une exigence symbolique, il nous tient à cœur de favoriser le cinéma belge. Enfin, le festival repose toujours sur des films de fiction projetés sur grand écran. Pas de téléfilms, de séries ou de documentaires donc."

Concrètement, cette 35e édition va voir apparaître une compétition parallèle en marge des 12 films concourant pour la sélection officielle. Elle sera composée de longs-métrages internationaux inédits en Belgique qui se démarquent par leurs approches esthétiques et scénaristiques particulièrement originales. Un jury 100 % belge présidé par Charlie Dupont départagera les films de cette compétition parallèle.

Notons que le Festival de Mons se lance dans la décentralisation dès le mois d’avril en passant des partenariats avec des institutions dans un rayon d’une trentaine de kilomètres. Le FIFM s’invitera ainsi au Quai 10 de Charleroi, au centre culturel de Braine ou encore à la salle Sthrau de Maubeuge.

Au-delà des nouveautés, nous retrouverons évidemment tout ce qui fait le sel de ce festival, à commencer par la projection de nombreux films. 82 exactement. Mais aussi des rencontres, des soirées festives, des conférences, des expos et autres activités pédagogiques. Plus que deux semaines à attendre avant de faire la fête au septième art…