Difficile de zapper et de mater devant la toile d'une salle obscure. Et pourtant, Passi sera au Festival international du Film de Mons. Plus connue pour sa carrière musicale, l'icône de l'âge d'or du rap français officie également devant et derrière la caméra.

On le retrouve ici au générique du Prince, premier long-métrage de la réalisatrice allemande Lisa Bierwirth. Le film raconte le coup de cœur à Frankfort d'une commissaire d'exposition pour un migrant congolais campé par Passi Balende. Le début de cette idylle inattendue va bousculer les convictions des différents protagonistes.

Guillermo Guiz sera également de la partie pour cette 37e édition du FIFM. Notre pépite nationale qui brille dans ses chroniques sur France Inter présentera le premier long-métrage d'Emma Benestan, Fragile. Une comédie romantique qui revoit les codes du genre avec soleil et bonne humeur.

Dans un tout autre genre, Hélier Cisterne présentera également son second long-métrage aux côtés de sa co-scénariste, Katell Quillévéré. Librement inspiré du roman éponyme de Joseph Andras, De nos frères blessés raconte le combat d'un couple pour la liberté durant la guerre d'Algérie. Vincent Lacoste y tient le premier rôle.

Enfin, le tapis rouge du Festival de Mons verra aussi défiler Ibrahim Koma que le grand public a pu découvrir très jeune dans la série Sous le Soleil. On a pu le voir plus récemment dans la série britannique Le Tour du monde en 80 jours. Au FIFM, Ibrahim Koma présentera As far as I can Walk, adaptation contemporaine avec des demandeurs d'asile du poème épique médiéval serbe, Banovich Strahinya.

Pour rappel, le Festival de Mons, c'est du 11 au 19 mars. Cette 37e édition pourra notamment compter sur un jour supplémentaire et le retour du Plaza.