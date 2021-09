L'université va déposer des plans complémentaires pour clarifier son projet de nouvelle faculté, contesté.

Marc Flament et sa mère Chantal Faucon sont deux citadins vivant en plein dans un centre-ville dont ils apprécient les diverses facettes. Une de ses évolutions les plus notables, c'est le développement de l'Université de Mons et ses nouveaux besoins en matière d'infrastructures pour l'accueil des étudiants.

La Faculté d'architecture et d'urbanisme (FA+U) voisine, à l'étroit dans ses locaux, projette de construire un nouveau bâtiment moderne de 3 000 m² avec bureaux, salles de cours et salles de projets sur quatre étages, en lieu et place de bâtiments situés derrière la rue d'Havré et l'hôtel particulier de l'ancienne abbaye de Bélian.

Le projet marque par son ampleur: "il s’agit de remplacer un bâtiment par un nouveau d’un volume doublé, et d’une surface augmentée de 75%, dans une zone urbaine dense, et dans un quartier historique du centre-ville", décrit Marc. Ce nouveau bâtiment "sera de loin le plus haut du quartier" et "en totale rupture par rapport à ce qui s’est constitué au fil des siècles", regrette Marc Flament.

Mais, "persuadé que la ville doit évoluer, je ne me suis jamais senti opposé au projet. Je me réjouissais malgré tout de la valeur ajoutée pour les étudiants, le quartier, la ville." Mais cette position, c'était avant de découvrir le projet en détail durant l'enquête publique et de découvrir les vues.