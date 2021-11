Une nouvelle prison est amenée à sortir de terre à Mons. Le Secrétaire d'État Mathieu Michel nous l'a annoncé. Un budget de 80 millions d'euros est prévu, et les premières dépenses devraient être engagées en 2024. Pour le bourgmestre Nicolas Martin qui avait multiplié les appels en ce sens, c'est une bonne nouvelle, tant ce chantier est nécessaire.

"La prison est particulièrement vétuste", déplore Nicolas Martin. "Elle ne répond plus aux normes de salubrité et de sécurité de notre époque. Ça constitue un problème en termes d'aménagement tant pour les prisonniers que pour les agents qui travaillent dans des conditions lamentables. Ça constitue aussi un problème de sécurité publique pour la ville avec le risque de débordements. Sans parler des problèmes sanitaires liés à la présence récurrente de punaises et de rats. Ce bâtiment n'est pas digne de notre époque."

Si le bourgmestre de Mons se réjouit de voir le projet d'une nouvelle prison mis sur les rails, quelques éléments tempèrent tout de même son enthousiasme. "Le budget et le planning sont problématiques et ne répondent pas suffisamment aux besoins du terrain", poursuit Nicolas Martin. "80 millions d'euros, ça semble peu par rapport à d'autres projets. Par ailleurs, avec des premières dépenses pour les études prévues en 2024, la nouvelle prison ne devrait pas ouvrir ses portes avant 2030. Or il y a urgence. La prison actuelle est quasiment insalubre. Et à partir du 1er décembre, la mise en application de la réforme sur l'exécution des peines de moins de trois ans risque d'aggraver fortement les problèmes de surpopulation. Je salue évidemment l'initiative du Secrétaire d'État qui apporte enfin une première piste de solution. Mais si nous n'avançons pas plus vite, on risque la catastrophe."

Aller plus vite? Expliquant que la nouvelle prison de Mons ne se positionnait pas dans les priorités du gouvernement fédéral pour les deux prochaines années, Mathieu Michel suggérait justement que le bourgmestre joue de ses relais pour accélérer les choses. "On ne va pas inverser les rôles", réagit Nicolas Martin. "Si le Secrétaire d'État met le dossier sur la table du gouvernement, je serai évidemment au rendez-vous avec mon parti pour l'appuyer. Mais ça doit se faire dans le cadre de ses prérogatives."

On l'aura compris, l'annonce d'une nouvelle prison est faite, mais tout reste à écrire. Y compris l'avenir du bâtiment actuel. Et là, plusieurs pistes ont déjà été réfléchies. Il y a notamment l'UMons qui lorgne l'établissement. "Les idées ne manquent pas", confirme Nicolas Martin. "L'UMons est en pleine expansion et a toujours eu un regard attentif sur la prison. Le bâtiment est situé en plein quartier universitaire, juste à côté de Warocqué et à proximité du siège de l'université. Ça aurait beaucoup de sens d'envisager une reconversion du bâtiment en gardant des parties intéressantes sur le plan patrimonial."