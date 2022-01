Les appels du secteur culturel ont-ils été entendus? En tout cas, les autorités ont changé leur fusil d'épaule avec le baromètre corona. Jusqu'à maintenant, en période troublée, les salles ne pouvaient accueillir que 200 personnes. La règle valait absurdement pour les grandes comme pour les petites. Et elle ne reposait pas sur des études ayant démontré que les salles de spectacle, avec toutes les règles mises en place comme le CST et le port du masque, étaient des foyers de contamination. D'où un arrêt retentissant du Conseil d'État qui avait suspendu les dernières restrictions imposées au secteur culturel.

Désormais, même en code rouge, les salles de spectacle pourront accueillir jusqu'à 70% de leur public, voire 100% si elles sont bien aérées. En code rouge toujours, d'autres mesures restent d'application. Mais ces nouvelles possibilités au niveau de la jauge changent tout pour le Théâtre royal de Mons qui, avec sa capacité de 1000 places, ne pouvait pas tourner de façon rentable avec 200 spectateurs seulement. La grande salle de spectacle montoise va donc pouvoir reprendre du service.

"Grâce aux nouvelles dispositions, nous allons pouvoir retravailler. Nous étions fermés depuis le 3 décembre. Nous allons reprendre le 28 janvier avec le spectacle de Cartman qui était justement en attente", confirme Salvatore Anzalone, le directeur du Théâtre royal. "Nous avons aussi toute une série de spectacles en février qui sont en attente. Dès lundi, nous allons contacter les producteurs pour voir si les dates peuvent être maintenues. Le Théâtre royal de Mons a un très bon système d'aération. Nous pouvons donc même tourner à 100%. On espère maintenant que le public va suivre. On souhaite en tout cas pouvoir maintenir les spectacles qui sont programmés, car certains ont déjà été reportés à plusieurs reprises."

Il semble en tout cas que la reprise soit amorcée pour de bon, puisque même en code rouge, le Théâtre royal peut tourner à 100%. La gestion de la crise sanitaire a déjà réservé plus d'une surprise, mais on imagine mal tout de même les autorités revenir sur les dispositions de ce tout nouveau baromètre dont l'accouchement a pris beaucoup de temps. Sauf coup de théâtre donc, la situation ne pourrait que s'améliorer pour les salles de spectacle. Une bonne nouvelle pour les professionnels et le public.

"Ce n'est pas encore l'apothéose, car nous sommes l'un des secteurs qui subissent le plus de contraintes. Mais ça nous laisse au moins la possibilité de reprendre. On n'a jamais trop compris pourquoi on nous avait imposé cette jauge de 200 alors que tout fonctionnait bien. Les responsables se sont pris une claque avec l'arrêt du Conseil d'État. Ils se sont sans doute dit qu'il n'en faudrait pas une deuxième. Or, nous étions déjà prêts à introduire un nouveau recours si on nous imposait des normes invivables."

Mais l'horizon semble s'éclaircir enfin. Reste au public à retrouver le chemin de la billetterie. Celle du Théâtre royal est grande ouverte.