Nova Mons, c'est le vaste projet immobilier qui pourrait changer radicalement la place de Bootle, en plein centre-ville de la Cité du Doudou. L'ancien bâtiment de Belgacom est amené à disparaître et laisserait place à 7 immeubles comprenant notamment 135 appartements, des bureaux et un parking sous-terrain.

Une demande de permis est en cours d'analyse. Mais le projet ne fait pas l'unanimité et a déjà été débattu à plusieurs reprises au conseil communal sur fond d'échanges tendus. Vendredi dernier, l'échevin de l'Urbanisme Maxime Pourtois a donc réuni les chefs de groupe et les promoteurs pour éclaircir les zones d'ombres et tenter de dégager un consensus côté politique.

Le CDH et le PTB étaient présents. Chez les humanistes, on ne pleurera pas la disparition du bâtiment Belgacom et on se réjouit de voir des places de parking mises à disposition du grand public en centre-ville. Mais comme beaucoup d'autres, on s'inquiète du gabarit de certains immeubles et du nombre important de logements qui pourrait déboucher sur une congestion des routes.

En revanche, Mons en Mieux n'était pas représenté. "C'est regrettable que Georges-Louis Bouchez n'ait pas prévenu qu'il serait absent", pointe Maxime Pourtois. "Je peux comprendre qu'il soit fort pris par les négociations fédérales, mais il aurait pu faire représenter son groupe. D'autant plus qu'un de ses conseillers ne fait qu'attaquer aveuglément ce projet. Ne pas participer à une réunion de cet enjeu, c'est un mauvais signal pour la Ville et les porteurs de projet."

Malgré l'absence de MEM, l'échevin estime que la réunion était constructive. "Il y a eu une longue présentation des promoteurs qui ont ensuite répondu à toutes les questions des chefs de groupe. Au niveau du collège, ça nous a permis d'avoir le sentiment des différents groupes politiques. Nous allons pouvoir faire une synthèse regroupant ces avis, ceux de nos services et les réclamations de l'enquête publique", ajoute Maxime Pourtois.

L'avis du collège communal sera rendu durant le mois d'octobre. Il reviendra ensuite à la Région wallonne de statuer sur la demande de permis. Si le projet est séduisant sous bien des aspects, beaucoup s'inquiètent de son ampleur. Les promoteurs pourraient-ils revoir leur copie à la baisse? Le tout serait de parvenir à un résultat acceptable au niveau des gabarits et rentable pour les investisseurs. "Les discussions se poursuivent pour tenter de trouver ce juste équilibre. Les promoteurs ont rappelé à plusieurs reprises leur volonté de travailler avec la Ville pour arriver à un résultat qui réponde à nos exigences tout en garantissant la fiabilité du projet", conclut Maxime Pourtois.