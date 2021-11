Ils avaient introduit des recours contre le permis délivré pour Nova Mons et ont obtenu gain de cause vendredi dernier auprès des ministres Borsus et Tellier. Les opposants au vaste projet immobilier savourent cette victoire qui n'a rien de surprenant à leurs yeux. "Nous sommes contents de la décision des ministres évidemment", commente Etienne Poulet, membre du collectif Sauvegarde et Avenir de Mons. "En même temps, ils n'avaient pas trop le choix. On ne peut pas passer au-dessus des règlements. Si le permis n'avait pas été refusé, je me demande bien comment cela aurait été justifié."