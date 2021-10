Nous vous l'annoncions le mois dernier, la Région wallonne et la Ville de Mons tentent de remonter la piste des mauvaises odeurs qui incommodent certains quartiers de Ghlin ponctuellement. Plusieurs plaintes ont en effet été transmises au Département de la Police et des Contrôles (DPC) du SPW pour tirer l'affaire au clair. Mais il faut encore creuser, car il y a manifestement quelque chose qui cloche.

Les quartiers incommodés étant situés à proximité du zoning de Ghlin-Baudour et d'une entreprise spécialisée dans le compostage plus particulièrement, les soupçons se sont rapidement tournés dans cette direction. Le DPC y a effectué dix contrôles, constatant à deux reprises des odeurs liées à l'activité. Une étude "olfactométrique" a également été demandée à Hainaut Compost, l'entreprise visée. Les résultats la dédouanaient, mais dans la foulée, le DPC sollicitait l'avis de l'Agence wallonne de l'Air et du Climat (AWAC).