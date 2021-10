L’obligation vaccinale deviendra-t-elle une réalité pour le personnel hospitalier ? À ce jour, rien n’est fait mais les fédérations patronales de la santé et du social ont récemment défendu la mise en œuvre urgente de cette politique, avec des sanctions pour les travailleurs qui se montreraient récalcitrants. Dans les hôpitaux de la région, aucune décision n’a encore été prise en ce sens, mais la réflexion est malgré tout initiée.

Du côté du groupe EpiCURA, on prône avant tout la sensibilisation du personnel. "Nos chiffres sont bons, près de 85% de notre personnel a été vacciné au sein même de l’hôpital, et ce chiffre est probablement plus élevé puisque certains ont pu l’être en dehors de nos infrastructures", souligne Manon Le Boulangé, en charge de la communication pour le groupe hospitalier. "Aucune position officielle n’a été prise quant à l’imposition du vaccin, qui jusqu’ici reste un choix délibéré."

Deux campagnes de vaccination ont été menées au sein de l’hôpital et des actions de communication sont régulièrement menées. "Nous continuons à promouvoir la vaccination et nos infectiologues ont régulièrement pris la parole pour expliquer le fonctionnement des vaccins, étayer leurs propos de données scientifiques et historiques, répondre aux questions,…" Bien entendu, si une décision officielle devait être prise au niveau du gouvernement, l’hôpital respecterait la mesure.

Il en est de même au sein du CHU Ambroise Paré. "L’obligation vaccinale pour les soignants doit être une décision gouvernementale. Nous ne l’imposerons pas à notre personnel sans cette décision", insiste France Brohée, en charge de la communication. "Bien entendu, nous encourageons toujours notre personnel à se faire vacciner en continuant à proposer la vaccination en interne, en l’informant et en le sensibilisant."

On rappellera que le CHU avait franchi avant d’autres un pas supplémentaire dans la lutte contre le coronavirus en imposant aux visiteurs – et bien aux visiteurs, non aux patients – la présentation du covid safe ticket. Une décision qui, lorsqu’elle a été prise, avait fait grincer des dents mais qui devrait finalement se généraliser en Wallonie dès le 1er novembre prochain.