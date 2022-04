Il participera en mai prochain à son deuxième entraînement avec l’équipe nationale de jeunes.

Le confinement aurait-il décidé du destin de Basile Oorlynck ? Ancien joueur de basket, le jeune obourgeois s’est lancé dans le padel pour pallier la fermeture des salles de sport en intérieur lors du confinement. Il s’est alors rendu régulièrement au Roeulx pour s’entraîner avec son papa. Tout ce travail semble porter ses fruits puisque Basile se trouve déjà aux portes de l’équipe nationale, un peu plus d’un an après avoir commencé la discipline. Après un premier entraînement concluant, il ne lui reste plus qu’à faire ses preuves lors du second afin d’être sélectionné.