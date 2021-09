Selon Holcim, le projet "GO4ZERO" a pour ambition de pérenniser les capacités actuelles de l'entreprise tout en offrant une solution concrète dans la lutte contre le réchauffement climatique.

"Les deux fours actuels valorisent de la craie, dont le gisement local arrive en fin de vie, dans un procédé dit 'voie humide", a indiqué Holcim. "Le four envisagé pour les remplacer sera d'une capacité de 6.000 tonnes par jour, proche de celle en place. Il exploitera quant à lui du calcaire, riche en carbonate de calcium mais nettement moins humide que la craie, dans un procédé dit 'voie sèche'. Ce changement de matière première et de technologie va permettre de réduire les émissions spécifiques de CO2 de près de 30%."

Le four sera conçu de façon à pouvoir utiliser à moyen terme de l'oxygène comme comburant, en lieu et place de l'air, de façon à permettre de concentrer significativement le CO2 contenu dans ses gaz de production et de combustion et de pouvoir ensuite le purifier, le liquéfier et le traiter de façon à atteindre un fonctionnement neutre en carbone. Le calcaire sera acheminé par voie ferroviaire depuis les sites d'extraction situés dans le Tournaisis, dans la région d'Antoing. "Holcim et Infrabel travaillent ensemble afin d'assurer les travaux nécessaires de jonction de voies, mais également de raccordement entre le réseau public et les gares privatives qui seront aménagées."

La procédure de permis actuellement initiée couvre exclusivement la première étape de cette ambition "zéro carbone", avec la construction des nouvelles installations de production de clinker à la pointe de la technologie, avec une empreinte écologique réduite et dimensionnées dès à présent pour pouvoir permettre dans le futur la capture de 100% des émissions de CO2.

L'investissement porte pour cette première phase, selon le journal De Tijd, sur 400 millions d'euros, avec une mise en service des nouvelles installations prévue pour mi-2025. L'aboutissement de la procédure de permis est attendu pour mi-2022.