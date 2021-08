Holcim Belgique, filiale du géant LafargeHolcim, souhaite construire et exploiter un nouveau four à clinker (constituant du ciment) sur son site d'Obourg. Dans ce cadre, le cimentier organise le 15 septembre prochain une réunion d’information préalable (RIP), première étape de la procédure visant à obtenir le permis de construction et d'exploitation. Celle-ci est à l’intention des habitants des communes de Mons, Jurbise, Le Roeulx et Soignies.

"Cette RIP a pour double objectif de délivrer aux parties prenantes intéressées une information complète sur le projet GO4ZERO et de permettre à chacune d’elles de poser des questions et d’émettre des remarques et suggestions en prélude à l’étude des incidences environnementales", indique Holcim dans un communiqué.

Aujourd'hui, le procédé de clinkérisation nécessite beaucoup d'énergie et explique partiellement la contribution des cimenteries aux émissions de gaz à effet de serre. Le projet GO4ZERO a pour ambition de permettre à Holcim d'atteindre une neutralité carbone en mettant en œuvre une conception de four en voie sèche permettant de concentrer le CO2, de le capturer et de le valoriser ultérieurement. Il s'agirait d'une première mondiale, selon le cimentier. Le calcaire, matière première de base, sera extrait du gisement du Tournaisis pour être ensuite acheminé vers le site d’Obourg par voie ferroviaire.

C'est à l'automne 2020 qu'Holcim Belgique a lancé une étude de faisabilité pour remplacer ses fours à clinker en fin de vie et y pérenniser ses activités de production et ses services. Le site d’Obourg a été retenu pour accueillir les futures installations industrielles annoncées comme intégrant "les technologies les plus avancées en matière de performances opérationnelles et environnementales."

En pratique, la RIP se tiendra le mercredi 15 septembre 2021 à 18H30 précises à la salle CALVA de Ghlin (Place de Ghlin 28, 7011 Mons).

Toute personne intéressée peut participer à cette réunion. Compte tenu des situations sanitaires actuelles et des contingences, une inscription préalable est à transmettre par courriel à l’adresse nathalie@afppromanagement.be avant le 11 septembre 2021.