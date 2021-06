Il aura malheureusement fallu attendre un drame pour que les choses bougent. Trois après la mort de Pierre Darquenne, fauché par une voiture le long de la route industrielle à Obourg, une piste cyclable vient d’être officiellement inaugurée, en présence du ministre de la mobilité, Philippe Henry, (Ecolo) et de la veuve de Pierre Darquenne. Pour le GRACQ, association qui représente les usagers cyclistes en Belgique francophone, il s’agit d’une victoire.

Car si cette piste cyclable est aujourd’hui réalité, il aura fallu de la patience et de nombreuses interpellations. "C’est l’aboutissement de près de deux ans de mobilisation et de revendications", confirme Thibaut Gailliez, responsable de la section locale de Mons. "On ne peut que regretter que ces aménagements n’aient pas été conçus plus tôt, alors que Pierre Darquenne avait interpellé à plusieurs reprises les autorités sur la dangerosité de cet endroit."

Aujourd’hui, la route industrielle est sécurisée, à hauteur d’Obourg, par une piste cyclable bidirectionnelle pour un montant de 314 600 euros HTVA. "Aujourd’hui, ce sont non seulement les cyclistes qui sont en sécurité mais aussi les habitants de la cité du Congo, qui voient leur trajet sécurité. Cette portion était le chainon manquant pour rejoindre le RAVeL. En l’absence de trottoirs, les piétons peuvent également l’emprunter, d’autant plus qu’elle est suffisamment large."

À la suite de l’accident mortel de Pierre Darquenne, la direction des routes de Mons avait étudié des aménagements de sécurisation pour les cyclistes et piétons. Alors que la consultation du GRACQ par le SPW avait débuté en octobre 2018, aucune date ni enveloppe budgétaire n’avait été annoncé ou prévue. Huit mois plus tard, le GRACQ lançait une campagne de sensibilisation auprès de ses membres et sympathisants montois.

Mais là encore, la patience a été de mise. En l’absence de réaction et d’échéance précise, les cyclistes se sont tournés vers la ville de Mons en l’invitant à prendre des mesures urgentes afin de sécuriser rapidement ce tronçon. Le sujet s’était ainsi invité à la table du conseil communal en octobre 2019. Dans la foulée, le SPW débutait finalement les travaux, permettant à la ville de ne pas agir sur une voirie qui n’est pas communale.

D’autres tronçons doivent encore faire l’objet de sécurisation. Dans le cadre du plan infrastructure et mobilité, des moyens supplémentaires sont prévus pour poursuivre la sécurisation des modes doux le long de la N552, entre Obourg et le carrefour de la Lanterne/rue Comte Cornet.