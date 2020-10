Une demande de permis est déposée par le groupe Comet.

Mons, future championne du tri des déchets? Hier, c'est à Ghlin qu'était officiellement inauguré le chantier du nouveau centre de tri des PMC élargis, Val'Up. L'usine pourra compter sur des technologies de pointe pour trier les déchets pastiques. Aujourd'hui, nous apprenons qu'une usine pilote en matière de tri des déchets métalliques pourrait voir le jour à Obourg.

Une demande de permis a en effet été déposée par le groupe Comet qui ambitionne de construire et exploiter "une usine pilote industrielle de tri automatisé et robotisé de déchets métalliques". Alors que le tri des déchets métalliques est aujourd'hui essentiellement géré manuellement en Chine et dans d'autres pays d'Asie, le groupe Comet a mis au point une chaine de tri robotisée "unique au monde", nous confie-t-on du côté de l'entreprise.